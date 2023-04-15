Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Дуплексы

Купить дуплекс с бассейном в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Империя, Италия
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
220 м²
€ 1,070,795
Современная вилла расположена в Империи, Лигурия. Двухэтажный дом, площадью 220 кв. м, был п…
Квартира 2 спальнив Diano Castello, Италия
Квартира 2 спальни
Diano Castello, Италия
3 Количество комнат 86 м²
€ 380,000
LH-6T59. Новые апартаменты с видом на море в Лигурии, Диана-Марино, ИталияВ одном из наиболе…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 140 м²
€ 1,250,000
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
Вилла 3 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 490,000
GA-V001367. Элегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличном…
Квартира 3 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 465,000
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
Вилла 6 спаленв Bussolengo, Италия
Вилла 6 спален
Bussolengo, Италия
20 Количество комнат 8 ванных комнат 1 150 м²
€ 2,150,000
Элегантное поместье, передающее эмоции типичного итальянского загородного дома, где простота…
Дом 5 комнатв Терни, Италия
Дом 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Лабораторный кабриолет в квартире и sopraelevabile Услуги представить в нескольких минутах х…
Таунхаус 2 спальнив San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 580,000
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
Дом 4 спальнив Ареццо, Италия
Дом 4 спальни
Ареццо, Италия
220 м²
€ 874,482
Каменный дом в тосканском стиле в провинции города Ареццо, Бучине, Тоскана. Площадь двухэтаж…
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Дом 2 спальнив Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 135 м²
€ 16,208
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
Таунхаус 8 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
отдельный дом с железобетонной конструкцией на окраине деревни на двух цокольных этажах Перв…

Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти