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Купить дуплекс в Больцано - Боцен, Италия

Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
1
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Дуплекс 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 655,000
Новая квартира - дуплекс в шикарной резиденции в Рива дель Гарда. Дом построен согласно сам…

Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия

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