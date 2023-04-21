Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Шале
Шале возле озера в Больцано - Боцен, Италия
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
2
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
2
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Вилла 10 спален
Salo, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 035 м²
€ 2,000,000
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 1,150,000
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
120 м²
€ 450,000
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
Вилла 4 спальни
Gallipoli, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,600,000
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
Вилла
Casciago, Италия
1 150 м²
€ 3,789,988
В Варезе, на вершине волшебной деревни Велате, мы предлагаем на продажу величественную виллу…
Дом 4 спальни
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта современная вилла на озере Гарда спроектирована всемирно известными архитекторами и диза…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 430,000
LH-3T25. Продажа апаратментов с видом на море. Лигурия, Боордигера, ИталияНа одной из наибол…
Квартира 3 спальни
Cernobbio, Италия
4 Количество комнат
243 м²
€ 1,750,000
VB-10088. Апартаменты в ЧерноббьоАпартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартир. Апартамен…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,200,000
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
Квартира 4 спальни
Griante, Италия
5 Количество комнат
270 м²
€ 1,600,000
VB-10043. Апартаменты в вилле ГретаАпартаменты занимают располагаются на двух уровнях. Вход …
Квартира 2 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
114 м²
€ 890,000
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
Параметры недвижимости в Больцано - Боцен, Италия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты