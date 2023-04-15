Купить квартиру с бассейном в Больцано - Боцен, Италия

Квартира 3 спальни Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия 2 ванных комнат 120 м²

Цена по запросу

Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…