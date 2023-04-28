Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия

Жильё с видом на горы в Сондрио, Италия

Comunita Montana della Valchiavenna
1
Comunita Montana della Valtellina di Sondrio
1
1 объект найдено
Дом 5 спален в Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Исторический дом, который использовался в качестве таможни в 1600-х годах, расположен в Маде…

Параметры недвижимости в Сондрио, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти