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Квартиры в Сондрио, Италия

Comunita Montana della Valchiavenna
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Comunita Montana della Valtellina di Sondrio
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Primolo, Италия
Квартира 3 спальни
Primolo, Италия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м²
€ 615,000
На западном берегу озера Гарда, полученного в результате реставрации старого фермерского дом…
Квартира 2 спальни в Albonico, Италия
Квартира 2 спальни
Albonico, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 175,000
VB-11054. Квартиры на первой линии в Сан СироПервая линия! Здание недавней постройки, состо…

Параметры недвижимости в Сондрио, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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