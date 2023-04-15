Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Sirmione
Виллы
Купить вилла в Sirmione, Италия
Вилла
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
330 м²
€ 2,500,000
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
350 м²
€ 2,990,000
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат
250 м²
€ 11,000,000
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 12,000,000
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 1,700,000
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,800,000
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
1 050 м²
€ 7,390,000
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
370 м²
€ 4,500,000
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
Вилла 7 спален
Lugana, Италия
23 Количество комнат
4 ванных комнат
950 м²
€ 4,400,000
В необычном месте, утопающем в зелени и спокойствии, среди самых известных и знаменитых вино…
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
231 м²
€ 910,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
213 м²
€ 850,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 6 спален
Lugana, Италия
15 Количество комнат
4 ванных комнат
320 м²
€ 820,000
В районе Лугана городка Сирмионе предлагаем к продаже виллу, разделенную на три семьи с видо…
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 2,100,000
В районе Коломбаре городка Сирмионе, рядом с пляжем Брема, мы предлагаем к продаже новую и р…
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
315 м²
€ 870,000
В нескольких шагах от озера, в очаровательном месте Пунта Гро, мы предлагаем на продажу элег…
Вилла 4 спальни
Lugana, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
542 м²
€ 2,000,000
Престижная вилла в эксклюзивном месте в самом сердце виноградников Lugana, прилегающих к Сир…
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
€ 850,000
В прекрасном городке Сирмионе, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу с большим садо…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты