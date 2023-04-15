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Купить вилла в Sirmione, Италия

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16 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 330 м²
€ 2,500,000
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 350 м²
€ 2,990,000
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 250 м²
€ 11,000,000
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
Вилла 5 спаленв Sirmione, Италия
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 12,000,000
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,700,000
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,800,000
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 050 м²
€ 7,390,000
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м²
€ 4,500,000
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
Вилла 7 спаленв Lugana, Италия
Вилла 7 спален
Lugana, Италия
23 Количество комнат 4 ванных комнат 950 м²
€ 4,400,000
В необычном месте, утопающем в зелени и спокойствии, среди самых известных и знаменитых вино…
Вилла 3 спальнив Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 910,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 3 спальнив Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 213 м²
€ 850,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 6 спаленв Lugana, Италия
Вилла 6 спален
Lugana, Италия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 820,000
В районе Лугана городка Сирмионе предлагаем к продаже виллу, разделенную на три семьи с видо…
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 2,100,000
В районе Коломбаре городка Сирмионе, рядом с пляжем Брема, мы предлагаем к продаже новую и р…
Вилла 3 спальнив Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 315 м²
€ 870,000
В нескольких шагах от озера, в очаровательном месте Пунта Гро, мы предлагаем на продажу элег…
Вилла 4 спальнив Lugana, Италия
Вилла 4 спальни
Lugana, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 542 м²
€ 2,000,000
Престижная вилла в эксклюзивном месте в самом сердце виноградников Lugana, прилегающих к Сир…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м²
€ 850,000
В прекрасном городке Сирмионе, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу с большим садо…
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