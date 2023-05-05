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Жильё с видом на море в Сиракуза, Италия

1 объект найдено
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000

Параметры недвижимости в Сиракуза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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