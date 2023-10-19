Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Сиракуза
  5. Квартиры

Квартиры в Сиракуза, Италия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с видом на море, с интернетом, у моря в Италия
Квартира 2 спальни с видом на море, с интернетом, у моря
Италия
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Кротоне, симпатичные апартаменты в небольшой деревне. Это очень популярный туристический рай…
€75,991
Вилла 3 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
€2,97 млн
Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
€17,078
Вилла 5 спален в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 200 м²
ABI-802N. Эксклюзивная 3-уровневая вилла с бассейном и прекрасным видом на озеро ГардаПрести…
€2,88 млн
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
€3,78 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Квартира 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с крытой парковкой в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Квартира 2 спальни с лифтом, с крытой парковкой
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Трёхкомнатная квартира 105 кв.м, в доме на 10 квартир, расположенном в нескольких метрах от …
€349,485
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 710 м²
VB-VillGra. Красивая и уникальная собственность на берегу озера МаджореУдивительный старинны…
€2,49 млн
Квартира 1 спальня в Diano Castello, Италия
Квартира 1 спальня
Diano Castello, Италия
Комнаты 2
KK-030222. Квартира на продажу в Лигурии в Диано-МаринаКвартира в доме 2008 г постройки, рас…
€318,239
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,902
Вилла 5 спален в Colmata, Италия
Вилла 5 спален
Colmata, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
€2,98 млн
Квартира 4 спальни в Arona, Италия
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
€1,79 млн

Параметры недвижимости в Сиракуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти