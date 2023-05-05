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Жильё в Сиракуза, Италия

5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 120,000
Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 260,000
Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
€ 185,000
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000
Вилла 6 спален в San Corrado di Fuori, Италия
Вилла 6 спален
San Corrado di Fuori, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€ 290,000

Параметры недвижимости в Сиракуза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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