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Купить недвижимость в Silvi, Италия

5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 115,000
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 115,000
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 115,000
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 125,000
IT-161116-1. Апартаменты в Сильви Маринаю. ТерамоТерамо, Силви-Марина, В 50 метрах от моря п…
Вилла 3 спальнив Silvi, Италия
Вилла 3 спальни
Silvi, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 200,000
EC-9. Таунхаус в г. Сильви-Марина В окружении зелени и в нескольких шагах от моря, предлагае…
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