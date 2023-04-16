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Купить вилла с видом на море в Сиена, Италия

Poggibonsi
4
Сиена
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
1
Монтепульчано
1
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Сиена, Италия
Вилла 6 спален
Сиена, Италия
330 м²
€ 1,650,000
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

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