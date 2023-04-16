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Купить вилла с видом на горы в Сиена, Италия

Poggibonsi
4
Сиена
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
1
Монтепульчано
1
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

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