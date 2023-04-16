Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Тоскана
Сиена
Виллы
Купить вилла в Сиена, Италия
Poggibonsi
4
Сиена
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
1
Монтепульчано
1
Вилла
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат
6 ванных комнат
1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат
8 ванных комнат
1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился в древней истории, которая культурно отм…
Вилла 9 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
19 Количество комнат
9 ванных комнат
610 м²
€ 2,150,000
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 150 м²
€ 3,100,000
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,000,000
VB-VILSI. Шикарная вилла в СиенеВилла площадью 1000 кв.м. с земельным участком площадью 1,5 …
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
655 м²
€ 3,500,000
VB-VILSIE. Превосходная вилла в СиенеВилла в отличном состоянии после капитального ремонта. …
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
Вилла 3 спальни
Монтальчино, Италия
4 ванных комнат
300 м²
€ 2,500,000
Итальянские любители вина будут довольны этим отелем в Монтальчино, который находится всего …
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,500,000
Вилла, с панорамным видом, на озеро Массачукколи и Тирренское море, расположенная в уникальн…
Вилла 4 спальни
Poggibonsi, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,500,000
Усадьба в живописном уединённом месте, с потрясающим видом на тосканские холмы, расположенна…
Вилла 8 спален
Сиена, Италия
1 200 м²
€ 7,500,000
Эксклюзивная вилла располагается неподалеку от Сиены, Тоскана. Поместье принадлежало знамени…
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
450 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла находится в нескольких километрах от Сиены, Тоскана. Площадь трёхэтажного…
Вилла 6 спален
Сиена, Италия
330 м²
€ 1,650,000
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…
Параметры недвижимости в Сиена, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты