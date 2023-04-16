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Купить дом в Сиена, Италия

Poggibonsi
4
Сиена
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
2
Монтепульчано
2
Unione dei Comuni Amiata Val d Orcia
1
20 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спаленв Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат 6 ванных комнат 1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 12 спаленв Poggibonsi, Италия
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат 8 ванных комнат 1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился в древней истории, которая культурно отм…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 2 спальнив Castiglione d Orcia, Италия
Дом 2 спальни
Castiglione d Orcia, Италия
12 Количество комнат 6 ванных комнат 337 м² Количество этажей 3
€ 895,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Монтепульчано, Италия
Дом 5 спален
Монтепульчано, Италия
17 Количество комнат 4 ванных комнат 440 м²
€ 1,000,000
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
Вилла 9 спаленв Сан-Джиминьяно, Италия
Вилла 9 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
19 Количество комнат 9 ванных комнат 610 м²
€ 2,150,000
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
Вилла 5 спаленв Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 1 150 м²
€ 3,100,000
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
Вилла 5 спаленв Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 3,000,000
VB-VILSI. Шикарная вилла в СиенеВилла площадью 1000 кв.м. с земельным участком площадью 1,5 …
Вилла 5 спаленв Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 655 м²
€ 3,500,000
VB-VILSIE. Превосходная вилла в СиенеВилла в отличном состоянии после капитального ремонта. …
Вилла 3 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
CA-1389. Вилла с прекрасным видом на холмы КьянтиВилла находится в доминирующем расположении…
Вилла 3 спальнив Монтальчино, Италия
Вилла 3 спальни
Монтальчино, Италия
4 ванных комнат 300 м²
€ 2,500,000
Итальянские любители вина будут довольны этим отелем в Монтальчино, который находится всего …
Дом 11 спаленв Сиена, Италия
Дом 11 спален
Сиена, Италия
1 180 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Вилла расположена в на вершине холма с видом на панораму сиенских холмов, покрытых геометрич…
Вилла 3 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 3 спальни
Poggibonsi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 1,500,000
Вилла, с панорамным видом, на озеро Массачукколи и Тирренское море, расположенная в уникальн…
Вилла 4 спальнив Poggibonsi, Италия
Вилла 4 спальни
Poggibonsi, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 1,500,000
Усадьба в живописном уединённом месте, с потрясающим видом на тосканские холмы, расположенна…
Замокв Сиена, Италия
Замок
Сиена, Италия
1 140 м²
€ 2,500,000
Красивый замок находится в Сиене, Тоскана. Отличительной особенностью замка является, то, чт…
Дом 12 спаленв Сиена, Италия
Дом 12 спален
Сиена, Италия
930 м²
€ 3,800,000
Прекрасный дом в тосканском стиле находится в Монтальчино, Тоскана. До центра Монтальчино 6 …
Вилла 8 спаленв Сиена, Италия
Вилла 8 спален
Сиена, Италия
1 200 м²
€ 7,500,000
Эксклюзивная вилла располагается неподалеку от Сиены, Тоскана. Поместье принадлежало знамени…
Вилла 5 спаленв Сиена, Италия
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
450 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла находится в нескольких километрах от Сиены, Тоскана. Площадь трёхэтажного…
Вилла 6 спаленв Сиена, Италия
Вилла 6 спален
Сиена, Италия
330 м²
€ 1,650,000
Прекрасная вилла располагается в городе Буонконвенто, Тоскана. Престижная недвижимость окруж…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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