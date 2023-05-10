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Виллы с видом на море в Сицилия, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000
Вилла в Марсала, Италия
Вилла
Марсала, Италия
Площадь 5 м²
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни
Мессина, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,590,000
Вилла 6 спален в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 980,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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