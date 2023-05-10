Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Виллы

Виллы в Сицилия, Италия

Вилла В архив
Очистить
27 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 120,000
Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 2,800,000
Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
€ 185,000
Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 260,000
Вилла 2 спальни в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 107,000
Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 110,000
Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 109,000
Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 249,000
Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 29,000
Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€ 190,000
Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
€ 340,000
Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
€ 195,000
Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
€ 240,000
Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 70,000
Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 190,000
Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 125,000
Вилла 4 спальни в Шакка, Италия
Вилла 4 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
€ 300,000
Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 300,000
Вилла 2 спальни в Licata, Италия
Вилла 2 спальни
Licata, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€ 770,000
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000
Вилла 4 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 4 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 450,000
Вилла 6 спален в San Corrado di Fuori, Италия
Вилла 6 спален
San Corrado di Fuori, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 3 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
€ 380,000
Вилла в Марсала, Италия
Вилла
Марсала, Италия
Площадь 5 м²
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни
Мессина, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,590,000
Вилла 6 спален в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 980,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти