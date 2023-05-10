Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Сицилия, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
€ 136,282
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
€ 1,918,038
Вилла 4 спальни в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 3,937,025
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
€ 2,220,886
Вилла 3 спальни в Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
€ 850,000
Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Комнаты 9
Площадь 210 м²
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 76 м²
Цена по запросу
Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Цена по запросу
Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 200 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Lazise, Италия
Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Площадь 270 м²
€ 2,018,987
Вилла 3 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 370,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти