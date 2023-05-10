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Таунхаусы в Сицилия, Италия
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39 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
€ 39,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
60 м²
€ 54,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
1
60 м²
€ 12,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
107 м²
€ 17,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
45 м²
€ 7,500
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
140 м²
€ 27,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
80 м²
€ 45,000
Таунхаус 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
3
200 м²
€ 57,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
150 м²
€ 100,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
€ 49,500
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
200 м²
€ 39,000
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
3
€ 58,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
€ 39,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
160 м²
€ 45,000
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
3
224 м²
€ 75,000
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
36 м²
€ 7,000
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
42 м²
€ 15,000
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
280 м²
€ 78,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
150 м²
€ 65,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
100 м²
€ 38,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
100 м²
€ 19,900
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
90 м²
€ 18,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
80 м²
€ 16,000
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
80 м²
€ 14,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
€ 29,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
250 м²
€ 64,000
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
46 м²
€ 15,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
150 м²
€ 49,000
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
90 м²
€ 25,000
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
€ 25,000
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Параметры недвижимости в Сицилия, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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