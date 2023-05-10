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Таунхаусы в Сицилия, Италия

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39 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 39,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€ 54,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 12,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 17,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
€ 7,500
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 27,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 45,000
Таунхаус 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Таунхаус 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 57,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 100,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 49,500
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 39,000
Таунхаус 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 58,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 39,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 45,000
Таунхаус 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
€ 75,000
Таунхаус 1 спальня в Cianciana, Италия
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 7,000
Таунхаус 1 спальня в Cianciana, Италия
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 15,000
Таунхаус 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€ 78,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 65,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 38,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 19,900
Таунхаус 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 18,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 16,000
Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 14,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 29,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 64,000
Таунхаус 1 спальня в Cianciana, Италия
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 15,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 49,000
Таунхаус 3 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 25,000
Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 25,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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