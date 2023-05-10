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Жильё с видом на море в Сицилия, Италия

Шакка
3
11 объектов найдено
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000
Дом 20 спален в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален
Piedimonte Etneo, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 700 м²
€ 1,250,000
Дом в Рагуза, Италия
Дом
Рагуза, Италия
Площадь 2 000 м²
€ 1,400,000
Дом в Катания, Италия
Дом
Катания, Италия
Площадь 3 м²
€ 140,000
Дом в Катания, Италия
Дом
Катания, Италия
Площадь 3 м²
€ 250,000
Вилла в Марсала, Италия
Вилла
Марсала, Италия
Площадь 5 м²
€ 600,000
Дом 4 спальни в Катания, Италия
Дом 4 спальни
Катания, Италия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
€ 650,000
Дом 5 спален в Рагуза, Италия
Дом 5 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 5
Площадь 200 м²
€ 250,000
Вилла 3 спальни в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни
Мессина, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,590,000
Вилла 6 спален в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
€ 980,000
Квартира 3 спальни в Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни
Рагуза, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
€ 280,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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