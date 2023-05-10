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Дома с бассейном в Сицилия, Италия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 4 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 450,000
Вилла 7 спален в Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
€ 1,680,000
Дом 20 спален в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален
Piedimonte Etneo, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 700 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Donnalucata, Италия
Вилла 3 спальни
Donnalucata, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
€ 380,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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