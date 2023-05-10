Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Сицилия, Италия

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 10 000 м²
Цена по запросу
Вилла 10 спален в Бергамо, Италия
Вилла 10 спален
Бергамо, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 600 м²
€ 3,069,021
Дом в Cianciana, Италия
Дом
Cianciana, Италия
Площадь 40 м²
€ 62,919
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 429,000
Вилла 5 спален в Bieno, Италия
Вилла 5 спален
Bieno, Италия
Комнаты 6
Площадь 570 м²
€ 1,766,614
Вилла 6 спален в Casciago, Италия
Вилла 6 спален
Casciago, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
€ 1,372,033
Квартира 1 спальня в Manerba del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€ 181,709
Вилла 3 спальни в Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
€ 262,468
Таунхаус 5 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Lemna, Италия
Квартира 3 спальни
Lemna, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 393,703
Вилла 3 спальни в Asolo, Италия
Вилла 3 спальни
Asolo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 1,312,425
Квартира 1 спальня в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
€ 27,356

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти