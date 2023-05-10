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Квартиры с видом на море в Сицилия, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни
Рагуза, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
€ 280,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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