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Виллы в Serrara Fontana, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 2,500,000
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…

Параметры недвижимости в Serrara Fontana, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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