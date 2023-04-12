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Купить недвижимость с видом на море в Италии

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257 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Вилла 2 спальнив Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Квартира 2 спальнив Италия, Италия
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат 115 м²
€ 695,000
Пентхаус площадью 115 квадратных метров, плюс терраса и два балкона общей площадью 70 квадра…
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 20 спаленв Италия, Италия
Дом 20 спален
Италия, Италия
50 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 2
€ 15,000,000
Роскошная историческая вилла в одной из самых известных локаций на западе Лигурийской Ривьер…
Дом 20 комнатв Италия, Италия
Дом 20 комнат
Италия, Италия
20 Количество комнат 1 125 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла ";Марина"; - это элегантная вилла в стиле модерн на берегу моря (первая береговая лини…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат 83 м² 1 Этаж
Цена по запросу
В Леричи на побережье залива Поэтов находится вилла, в которой расположены различные апартам…
Дом 5 спаленв Италия, Италия
Дом 5 спален
Италия, Италия
24 Количество комнат 555 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Дзоальи // 555 кв. м // 280 кв. м террасы // 5 спален // 8 ванных комнат // парковочные мест…
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
9 Количество комнат 228 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ВИЛЛА 115 КВ.М // УЧАСТОК 2500 КВ.М // 4 СПАЛЬНИ // 4 ВАН…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат 275 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Дом 6 спаленв Италия, Италия
Дом 6 спален
Италия, Италия
500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Леричи // Вилла 500 кв.м. // 2000 кв.м. сад // 6 спален // 6 ванных комнат // веранда // бас…
Дом 12 спаленв Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Дом 3 спальнив Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат 155 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 2 спальнив Италия, Италия
Дом 2 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла расположена на холмах Варацце, жемчужины Западной Лигурии. С южной стороны открываетс…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Дом 10 спаленв Италия, Италия
Дом 10 спален
Италия, Италия
20 Количество комнат 385 м²
Цена по запросу
Зоагли (Лигурия) // Вилла 104 кв м // Дом 282 кв м // 1,5 га участок с оливковой рощей // 10…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальнив Пиццо, Италия
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Компл…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 1
€ 90,000
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €900…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 200,000
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 250,000
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
Квартира 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…
Дом 6 спаленв Италия, Италия
Дом 6 спален
Италия, Италия
400 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
ПОРТОФИНО (ЛИГУРИЯ) // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА 400 КВ М // ОРАНЖЕРЕЯ // УЧАСТОК 25 000 КВ М // ПРИСТРО…
Дом 11 спаленв Италия, Италия
Дом 11 спален
Италия, Италия
20 Количество комнат 9 000 м²
Цена по запросу
КАМОЛЬИ (ЛИГУРИЯ)// 3 ВИЛЛЫ И ГОСТЕВОЙ ДОМИК // 9.000 КВ М ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК // ВИД НА МОРЕ …
Дом 10 спаленв Италия, Италия
Дом 10 спален
Италия, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Бордигера // вилла 600 кв м // пристройка 180 кв м // сад 12.000 кв м // 10 спален // 9 ванн…

Регионы с недвижимостью на продажу

Венето
Verbania
Абруццо
Сан-Ремо
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
Трентино - Альто-Адидже
Tremezzina
Сардиния
Бергамо
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Рим
Бордигера
Sirmione
Lonato del Garda
Милан
Arzachena
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Параметры недвижимости в Италии

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