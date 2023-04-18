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Купить дом в Шакка, Италия

2 объекта найдено
Дом 1 спальняв Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
1 ванных комнат
€ 55,000
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
Вилла 4 спальнив Шакка, Италия
Вилла 4 спальни
Шакка, Италия
2 ванных комнат
€ 300,000
Независимая двухквартирная вилла, расположенная на Виа Сан Марко 26, 92019, Шакка. 500 метро…
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