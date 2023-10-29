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Виллы в Scarperia e San Piero, Италия

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1 объект найдено
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Флоренция, Италия
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
Комнаты 54
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн

Параметры недвижимости в Scarperia e San Piero, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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