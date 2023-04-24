Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Савона
  5. Дома

Дома с видом на море в Савона, Италия

Алассио
8
Лоано
1
Савона
1
Финале-Лигуре
1
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат 155 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 3 спальни в Савона, Италия
Дом 3 спальни
Савона, Италия
250 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта современная вилла в Италии расположена в Пекориле в окружении густого соснового леса с п…
Дом в Савона, Италия
Дом
Савона, Италия
Цена по запросу
Если вы мечтаете купить земельный участок у моря на средиземноморском побережье - эта недвиж…

Параметры недвижимости в Савона, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти