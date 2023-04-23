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Савона
Жильё в Савона, Италия
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56 объектов найдено
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Квартира
Лоано, Италия
45 м²
€ 175,000
KK-170220-1. Новая резиденция с бассейнами в Лигурии, ЛоаноПредставьте себе большое простран…
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 2,800,000
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 2,500,000
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,300,000
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 3,000,000
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
€ 2,200,000
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 550,000
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 850,000
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат
170 м²
€ 1,600,000
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
Квартира
Borghetto Santo Spirito, Италия
45 м²
€ 198,000
KK-170220-2. Лигурия, новый строяшийся комплекс в Боргетто-Санто-Спирито в 50 м от пляжаВари…
Квартира
Алассио, Италия
45 м²
€ 235,000
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир от 235,000 за 45квм - в…
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,300,000
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
Квартира 2 спальни
Варацце, Италия
3 Количество комнат
127 м²
€ 700,000
KK-280416-9. Двухуровневые апартаменты в ВараццеВ Варацце новый дом почти с полной отделкой …
Вилла 5 спален
Савона, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 2,100,000
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
Квартира 5 спален
Алассио, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 8,000,000
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5 Количество комнат
€ 2,900,000
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат
320 м²
€ 2,000,000
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 1,800,000
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
€ 1,580,000
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 1,500,000
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 1,600,000
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
Квартира 4 спальни
Финале-Лигуре, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 2,200,000
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 1,700,000
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 1,700,000
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
Вилла 3 спальни
Garlenda, Италия
4 Количество комнат
450 м²
€ 2,500,000
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
97 м²
€ 1,600,000
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
Квартира 1 спальня
Алассио, Италия
2 Количество комнат
70 м²
€ 2,300,000
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
Вилла 3 спальни
Лоано, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 1,550,000
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 1,700,000
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3 Количество комнат
160 м²
€ 2,300,000
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
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Параметры недвижимости в Савона, Италия
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