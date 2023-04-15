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Купить недвижимость с видом на море в Сассари, Италия

Arzachena
32
Ольбия
9
14 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Вилла 5 спаленв Baja Sardinia, Италия
Вилла 5 спален
Baja Sardinia, Италия
6 ванных комнат 220 м²
€ 2,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижной зоне Порто-Черво, недалеко от моря, яхт-клуба …
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5 ванных комнат 300 м²
€ 2,700,000
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Вилла 2 спальнив La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат 75 м²
€ 234,000
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
Вилла 2 спальнив La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат 93 м²
€ 339,000
Красивая вилла, площадью 93 кв.м., с земельным участком 526 кв.м., расположена в комплексе и…
Вилла 3 спальнив Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 1,100,000
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
Вилла 6 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
7 ванных комнат 450 м²
€ 6,500,000
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
Вилла 5 спаленв Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
5 ванных комнат 250 м²
€ 3,500,000
Вилла находится в центре Порто-Черво, в нескольких шагах от элегантных бутиков, представляющ…
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
4 ванных комнат 400 м²
€ 8,000,000
В Порто-Черво, в одном из самых эксклюзивных регионов Сардинии, продается роскошная вилла кл…
Вилла 7 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
8 ванных комнат 1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла на Сардинии расположена в районе Порто-Черво, на холме с видом на море, в престижном р…
Вилла 10 спаленв Porto Rotondo, Италия
Вилла 10 спален
Porto Rotondo, Италия
10 ванных комнат 400 м²
€ 2,600,000
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
Дом 700 спаленв Ольбия, Италия
Дом 700 спален
Ольбия, Италия
3 м²
€ 1,100,000
Симпатичный дом находится в Байа Сардиния, Сардиния. Побережье острова известно своими споко…
Квартирав Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 102,000
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
Квартирав Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 71,600
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…

Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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