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Купить недвижимость с видом на горы в Сассари, Италия

Arzachena
32
Ольбия
9
4 объекта найдено
Дом 2 спальнив Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво,  в окружении сельской местности,эле…
Пентхаус 4 спальнив Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 5/5 Этаж
€ 1,380,000
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
Вилла 2 спальнив La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат 75 м²
€ 234,000
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
Вилла 2 спальнив La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат 93 м²
€ 339,000
Красивая вилла, площадью 93 кв.м., с земельным участком 526 кв.м., расположена в комплексе и…

Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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