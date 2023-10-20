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Квартиры в Сассари, Италия

Arzachena
9
Ольбия
3
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
С видом на гавань Порто Серво, яркая трехкомнатная квартира на первом этаже с прекрасным вид…
€650,000
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем к продаже прекрасную квартиру, состоящую из 2 спален и великолепной террасы с …
€950,000
Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с верандой, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в жилом контексте, недалеко от двух пляжей Кала-дель-Фару и в нескольких минут…
€320,000
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На роскошной и характерной площади Пьяцца дель Принсипи мы предлагаем великолепную квартиру,…
€690,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Cugnana Verde, Италия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Cugnana Verde, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
На пляже Маринелла белый шелковистый гранитный песок и скалы необычной формы. Всего 20 мин о…
€620,000
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
€890,000
Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Arzachena, Италия
Квартира 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Arzachena, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
€2,50 млн
Квартира в Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
Площадь 60 м²
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
€210,000
Квартира 2 спальни в Poltu Quatu, Италия
Квартира 2 спальни
Poltu Quatu, Италия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
OC-130319. Квартира в Порто-Черво. СардинияПредлагается изумительная трехкомнатная квартира,…
€650,000
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Arzachena, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Arzachena, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid four-roomed fl…
€1,85 млн
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
€102,000
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…
€71,600

Типы недвижимости в Сассари

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Сассари, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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