Купить недвижимость в Сассари, Италия

Вилла 2 спальни Pittulongu, Италия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2

€ 3,500,000

Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …