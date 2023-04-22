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Дома в Сарцана, Италия

4 объекта найдено
Дом 5 спален в Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
400 м²
€ 2,000,000
Роскошный дом расположен в курортном городе Сарцана, Лигурия.  Вилла окружён ухоженным садом…
Дом 5 спален в Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Прекрасный дом находится в городе Сарцана, Лигурия. Центр расположен всего в 3 км. Из виллы,…
Дом 3 спальни в Сарцана, Италия
Дом 3 спальни
Сарцана, Италия
180 м²
€ 1,000,000
Уютный дом расположен на холме в курортном городе Сарцана, Лигурия. Из виллы открывается рос…
Дом 7 спален в Сарцана, Италия
Дом 7 спален
Сарцана, Италия
280 м²
€ 950,000
Симпатичный дом расположен неподалеку от центра Сарцаны, Лигурия. Сарцана красивый город, ко…
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