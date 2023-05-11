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Виллы с видом на горы в Сардиния, Италия

Arzachena
26
Ольбия
3
Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 339,000
Вилла 2 спальни в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 234,000
Вилла 2 спальни в Pula, Италия
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 2,150,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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