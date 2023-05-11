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Виллы возле озера в Сардиния, Италия

Arzachena
26
Ольбия
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Pula, Италия
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 2,150,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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