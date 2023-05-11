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Таунхаусы в Сардиния, Италия

Arzachena
4
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5 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
€ 1,150,000
Таунхаус 4 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
€ 900,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
€ 1,750,000
Таунхаус 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 1,250,000
Таунхаус 1 спальня в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Таунхаус 1 спальня
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€ 95,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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