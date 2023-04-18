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Realting.com
Италия
Сардиния
Купить недвижимость с видом на море в Сардиния, Италия
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18 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Вилла
Austis, Италия
1 380 м²
Цена по запросу
Собственность состоит из трех зданий общей площадью около 1100 кв. м (есть возможность расш…
Вилла
Austis, Италия
200 м²
€ 450,000
Виллы различной планировки в новом комплексе в Санта Тереза ди Галлура на Сардинии. Возможен…
Вилла 6 спален
Austis, Италия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
400 м²
€ 4,650,000
Вилла построена по проекту архитектора Питера Снека, расположена в прекрасном уединённом мес…
Вилла 5 спален
Baja Sardinia, Италия
6 ванных комнат
220 м²
€ 2,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижной зоне Порто-Черво, недалеко от моря, яхт-клуба …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5 ванных комнат
300 м²
€ 2,700,000
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Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат
75 м²
€ 234,000
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат
93 м²
€ 339,000
Красивая вилла, площадью 93 кв.м., с земельным участком 526 кв.м., расположена в комплексе и…
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,100,000
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
7 ванных комнат
450 м²
€ 6,500,000
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
5 ванных комнат
250 м²
€ 3,500,000
Вилла находится в центре Порто-Черво, в нескольких шагах от элегантных бутиков, представляющ…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
4 ванных комнат
400 м²
€ 8,000,000
В Порто-Черво, в одном из самых эксклюзивных регионов Сардинии, продается роскошная вилла кл…
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
8 ванных комнат
1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла на Сардинии расположена в районе Порто-Черво, на холме с видом на море, в престижном р…
Вилла 10 спален
Porto Rotondo, Италия
10 ванных комнат
400 м²
€ 2,600,000
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат
200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
Дом 700 спален
Ольбия, Италия
3 м²
€ 1,100,000
Симпатичный дом находится в Байа Сардиния, Сардиния. Побережье острова известно своими споко…
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 102,000
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния. В пе…
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 71,600
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…
Параметры недвижимости в Сардиния, Италия
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