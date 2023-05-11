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Пентхаусы в Сардиния, Италия

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4 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
€ 1,150,000
Пентхаус 4 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
€ 1,850,000
Пентхаус 3 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 1,400,000
Пентхаус 4 спальни в Baja Sardinia, Италия
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
€ 2,850,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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