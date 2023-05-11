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Дома с видом на море в Сардиния, Италия

Arzachena
31
Ольбия
4
15 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Austis, Италия
Вилла 6 спален
Austis, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
€ 4,650,000
Вилла 5 спален в Baja Sardinia, Италия
Вилла 5 спален
Baja Sardinia, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€ 2,700,000
Вилла 2 спальни в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 339,000
Вилла 2 спальни в La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€ 234,000
Вилла 3 спальни в Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 1,100,000
Вилла 6 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
€ 6,500,000
Вилла 5 спален в Poltu Quatu, Италия
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
€ 3,500,000
Вилла 5 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€ 8,000,000
Вилла 7 спален в Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла 10 спален в Porto Rotondo, Италия
Вилла 10 спален
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
€ 2,600,000
Вилла 2 спальни в Pula, Италия
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 2,150,000
Дом 700 спален в Ольбия, Италия
Дом 700 спален
Ольбия, Италия
Количество спален 700
Площадь 3 м²
€ 1,100,000

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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