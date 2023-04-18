Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сардиния
  4. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Сардиния, Италия

Ольбия
5
Arzachena
4
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартирав Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 102,000
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
Квартирав Ольбия, Италия
Квартира
Ольбия, Италия
1 м²
€ 71,600
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…

Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти