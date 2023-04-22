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Sant Elpidio a Mare
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Дом
Sant Elpidio a Mare, Италия
7 000 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Дом 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
6 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
Дом 9 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
9 Количество комнат
206 м²
Цена по запросу
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
Дом 19 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
19 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1325 Имущественное имя: Каса Альберто Местоположение: В стране Город/Г…
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