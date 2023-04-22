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Жильё в Sant Elpidio a Mare, Италия

7 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
6 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Квартира на 1-м этаже в процессе внутреннего обзора Две ванной комнаты день балконы зона пан…
Дом в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом
Sant Elpidio a Mare, Италия
7 000 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Квартира 4 комнаты в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
Sant Elpidio a Mare, Италия
4 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Квартира построена в 2002 году на 2-м этаже с гостиной с мини-кухней, две спальни, ванная ко…
Дом 6 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
6 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
Дом 9 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
9 Количество комнат 206 м²
Цена по запросу
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
Квартира 12 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 12 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
12 Количество комнат 330 м²
Цена по запросу
Квартира на третьем этаже ( разбита на две квартиры ) без лифта, Панорамное положение во дво…
Дом 19 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом 19 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
19 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1325 Имущественное имя: Каса Альберто Местоположение: В стране Город/Г…
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