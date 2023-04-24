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Виллы в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Вилла 5 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 2,200,000
VB-090316-2. Дом в Италии - Сан-Джорджо-ди-ВальполичеллаВилла 800 кв.м. на двух уровнях. При…
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