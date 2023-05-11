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Виллы в San Siro, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 129,000
Вилла 3 спальни в San Siro, Италия
Вилла 3 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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