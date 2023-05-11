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Таунхаусы в San Siro, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 580,000

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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