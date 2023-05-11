Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. San Siro

Жильё с бассейном в San Siro, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 22 комнаты в Monteprandone, Италия
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
Комнаты 22
Площадь 440 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Лекко, Италия
Вилла 5 спален
Лекко, Италия
Комнаты 6
Площадь 570 м²
€ 4,837,653
Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Borgetto, Италия
Вилла 3 спальни
Borgetto, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
€ 450,589
Квартира 3 спальни в Nobiallo, Италия
Квартира 3 спальни
Nobiallo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
€ 890,000
Вилла 4 спальни в Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
Количество спален 4
Площадь 138 м²
€ 242,679
Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 0
Квартира 1 спальня в Cavernago, Италия
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 309,000
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 226 м²
€ 1,228,562
Квартира 3 спальни в Porlezza, Италия
Квартира 3 спальни
Porlezza, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
€ 2,240,000
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 552,299
Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
€ 3,225,102

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти