Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. San Siro

Жильё возле озера в San Siro, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
€ 725,648
Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 750,000
Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 360,000
Вилла 3 спальни в Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 288,688
Квартира 2 спальни в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
€ 248,091
Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Комнаты 13
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 450,000
Вилла 4 спальни в Италия, Италия
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
€ 1,804,302
Квартира 1 спальня в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 195,700
Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 2,821,964

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти