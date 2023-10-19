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Дома в San Siro, Италия

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в San Siro, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
In a unique position for its quiet, excellent sun exposure and splendid lake view, we offer …
€990,000
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
€580,000
Дом 1 спальня с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в San Siro, Италия
Дом 1 спальня с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
San Siro, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
The Rustico 'La Torre' has about 70sqm, spread over 3 floors. The house was completely resto…
€200,000

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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