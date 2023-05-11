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Жильё в San Siro, Италия

10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в San Siro, Италия
Квартира 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 135,000
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 129,000
Квартира 5 спален в San Siro, Италия
Квартира 5 спален
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 760,000
Квартира 2 спальни в San Siro, Италия
Квартира 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€ 215,000
Квартира 2 спальни в Rezzonico, Италия
Квартира 2 спальни
Rezzonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€ 310,000
Квартира 2 спальни в Rezzonico, Италия
Квартира 2 спальни
Rezzonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 145 м²
€ 495,000
Квартира 3 спальни в San Siro, Италия
Квартира 3 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 260,000
Вилла 3 спальни в San Siro, Италия
Вилла 3 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
€ 990,000
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 580,000

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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